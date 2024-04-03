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общество

В России лишившихся обеих ног бойцов СВО обеспечат автомобилями

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин согласился обеспечить участников СВО, потерявших обе ноги, автомобилями с ручным управлением.

Глава государства обсудил с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой поддержку бойцов специальной военной операции и их семей.

«У нас есть инициатива: есть категория ребят, она немногочисленная, но тем не менее. Они получили тяжелейшие ранения и в настоящее время находятся в колясках и имеют двойную ампутацию сразу обеих нижних конечностей. Для них важно социализироваться. Они хотят работать. Хотим выступить с инициативой обеспечить их автомобилями с ручным управлением — включить в перечень средств реабилитации», — сказала Цивилева.

Она отметила, что принятие такого решения для многих станет судьбоносным. Мужчины смогут ездить на работу, в магазины.

«Будем считать, что этот вопрос решен», — ответил Владимир Путин.

Ранее мы рассказывали, что детей участников СВО вне очереди примут в школы Новосибирской области.

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Галина Чебыкина
Журналист

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