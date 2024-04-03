В России могут проиндексировать пенсию неработающим пенсионерам

Миронов призвал правительство России обратить внимание на пенсионную реформу.

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал правительство России обратить внимание на пенсионную реформу во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Миронов отметил несправедливость в том, что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, несмотря на норму Конституции РФ, требующую индексацию не реже одного раза в год.

Эту позицию поддержал эксперт Комитета Госдумы по обороне и президент Медиахолдинга «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин, который также отметил социальную несправедливость в пенсионном обеспечении. Он уверен в том, что руководство страны учтет предложения партии и примет необходимые правовые нормы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об индексации выплат.