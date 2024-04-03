Вонзивший нож в шею знакомого новосибирец ждет суда

Жителя Новосибирского района осудят за попытку убить знакомого.

Мужчины поссорились, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. Словесная перепалка перешла в драку, во время которой обвиняемый схватил нож и ударил им соперника в шею.

Потерпевший оказал активное сопротивление и спасся от напавшего, после чего обратился за медпомощью.

В отношении агрессивного сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование завершено, материалы с его результатами передали в суд.

Ранее мы рассказывали, что в Черепановском районе Новосибирской области местный житель убил женщину.