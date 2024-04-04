2,6 млрд рублей: в Новосибирске назвали стоимость ремонта двух мостов

Ремонт Октябрьского и Димитровского мостов в Новосибирске оценили в 2,6 млрд рублей.

Как рассказал Сергей Эпов, заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, примерная стоимость ремонта Октябрьского и Димитровского мостов — 2,6 миллиардов рублей.

«Стоимость ремонта Димитровского моста составляет около 600 млн руб., а Октябрьского — около 2 млрд руб.», — сообщил Эпов.

Октябрьский мост начали ремонтировать в 2022 году. По словам чиновника, в 2024 году работы планируют завершить.

Напомним, что 1 апреля на Димитровском мосту в Новосибирске начались ремонтные работы. Они будут идти два года.Перекрывать движение на мосту не будут, но введут ограничения по скорости до 40 километров в час и оставят три полосы.