6 погибших детей, обжалование ареста: главное о теракте в «Крокусе» на утро 4 апреля

Сиб.фм собрал все, что известно о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» на утро 4 апреля.

Потрясшая всю Россию и другие страны мира трагедия произошла 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в концертный зал торгового центра и стали в упор стрелять в упор по всем, кто попадался на пути. Они не жалели ни женщин, ни детей, ни пожилых. После расстрела террористы устроили пожар.

Преступники попытались сбежать из России на Украину, но их силовики настигли в Брянской области.

Все напавшие на «Крокус» — граждане Таджикистана, они будут находиться в СИЗО минимум до 22 мая. Иностранцев добавили в список экстремистов и террористов, один из них ранее жил в Новосибирске.

25 марта в СИЗО отправили еще троих фигурантов дела, восьмого — сдававшего квартиру исполнителям теракта — отправили в СИЗО 26 марта, девятого арестовали 29 марта. Он также переводил стрелкам деньги. 1 апреля стало известно о задержании еще одного — десятого — фигуранта, который перечислил деньги за проживание исполнителей, а после преступления перевел деньги одному из боевиков.

3 апреля стало известно, что еще один фигурант дела о теракте в Подмосковье, Диловар Исломов, обжаловал свой арест. Он являлся владельцем белого Renault, на котором террористы приехали к торговому центру. Ранее арест обжаловали его брат и отец Исроил и Аминчон Исломовы.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что в результате теракта в Подмосковье погибли шесть детей, семь пострадали. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести.