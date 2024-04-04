Беременная жена в больнице, родные скрываются: что стало с семьёй террориста Мирзоева* после трагедии в «Крокусе»

Родственники Далерджона Мирзоева* (признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом в России) отреклись от него, а ожидающая пятого ребенка супруга попала в реанимацию.

Мы рассказывали о том, что террорист некоторое время жил в Новосибирске, где ему крышу над головой обеспечили родные люди. Они, узнав про ужасное преступление, совершенное Мирзоевым* , отреклись от него.

Супруга исполнителя жуткой расправы над посетителями подмосковного «Крокус Сити Холла», ранее родила ему четверых детей, а сейчас вынашивает пятого. Узнав о причастности благоверного к теракту, женщина упала в обморок и была госпитализирована, сейчас находится в реанимации, о чем Infopro54 сообщили родственники семьи.

Кстати, родные террориста быстро покинули свое жилье после произошедшего. Об их местонахождении пока информации нет.