Безработные, военные и политики. Показываем фото 17 кандидатов на пост мэра Новосибирска

Сегодня, 4 апреля, в Новосибирске начался отбор кандидатов на пост мэра. В конкурсе участвуют 17 человек, среди которых известные политики и общественные деятели, но есть и безработные. Сиб.фм показывает лица кандидатов, претендующих стать главной центра Сибири.



















Напомним, что изначально 21 кандидат подал заявку на участие в выборах. За несколько дней до отбора кандидатов горсоветом, четверо человек отозвали заявку.

По данным BFM-Новосибирск, конкурс состоит из двух этапов и оба пройдут сегодня, 4 апреля – тестирование и собеседование. Первый начался утром около 09:00. Кандидатам раздали распечатанные задания и забрали мобильные телефоны. Восемь членов конкурсной комиссии, а также камеры видеонаблюдения следят за процессом тестирования. Всё проходит как на госэкзамене.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов сообщил, что тестирование будет длиться 90 минут. Кандидатом предстоит ответить на 30 вопросов. Чтобы конкурс был состоявшемся, не менее двух кандидатов должны пройти первый этап. Затем конкурсная комиссия представит их горсовету и с помощью голосования депутаты выберут нового мэра на сессии 16 апреля.

Как вы думаете, кто станет мэром Новосибирска? Оставить свой голос можно тут.