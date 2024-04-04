Более 170 тысяч жителей НСО получат доплаты к пенсии

Более 170 тысяч жителей Новосибирской области получат доплаты к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Доплаты предоставляются следующим категориям граждан: лицам с «северным» стажем, пенсионерам старше 80 лет, семьям с нетрудоспособными членами, получателям страховой пенсии с инвалидностью первой группы, а также тем, кто отработал 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях.

Размер доплаты зависит от количества иждивенцев и составляет 2 711 рублей за одного, 5 423 рублей за двух и 8 134 рублей за троих членов семьи. Пенсионерам старше 80 лет выплата увеличивается в два раза.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ветеран Афганистана 6 лет живёт без документов и не может получить медпомощь.