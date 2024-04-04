Депутат Госдумы Игнатoв оценил шанс Кудрявцева стать мэром Новосибирска

Депутат Госдумы РФ Игнатoв прокомментировал выборы на должность мэра в Новосибирске.

Сегодня состоялся первый этап конкурса на должность мэра Новосибирска, где, по официальной информации отборочной комиссии, на второй этап конкурса прошли только 2 кандидата из 17 возможных — это депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев и заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.

Депутат Госдумы Российской Федерации Виктор Игнатoв прокомментировал шанс Кудрявцев стать мэром Новосибирска, отметив его заслуги.

“Я давно знаю Максима Георгиевича Кудрявцева. Пять лет мы работали вместе в прошлом созыве Государственной Думы. Он — наиболее подготовленный и подходящий человек из списка кандидатов, подавших заявление на участие в конкурсе на должность мэра Новосибирска. Максим Георгиевич обладает компетенциями и навыками руководителя крупной структуры”, — сообщил Виктор Игнатoв.

По его словам, у Кудрявцева есть профессиональный опыт в управлении, что поможет ему справиться с задачами, которые стоят перед мэрией города.

Напомним, что на конкурсе на пост мэра в Новосибирске у кандидатов забрали телефоны.