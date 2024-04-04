Два кандидата прошли первый этап конкурса на пост мэра Новосибирска. Что известно про Кудрявцева и Украинцева

Максим Кудрявцев и Игорь Украинцев перешли на второй этап конкурса на пост мэра Новосибирска.

На второй этап конкурса на пост мэра Новосибирска прошли Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев, набравшие более 20 баллов в результате тестирования по знанию законодательства, состоявшего из 30 вопросов.

Участников ожидает собеседование, где они представят программы развития города и ответят на вопросы конкурсной комиссии. Победителя утвердит горсовет на следующей сессии, 16 апреля.

Максим Кудрявцев — заместитель губернатора Новосибирской области. Обучался в НГТУ по специальности «Конструирование и технология электронных средств», а также в НГАЭУ (теперь — НГУЭУ) по направлению «Финансы и кредит».

Карьерный путь Максим Кудрявцев начал с позиции инженера связи в Горно-Алтайском филиале ОАО «Сибирьтелеком». В 2008 году стал директором филиала, а через год возглавил омский филиал ОАО «Сибирьтелеком». В 2015 Кудрявцев стал вице-президентом ПАО «Ростелеком». Тогда же его избрали депутатом Заксобрания Новосибирской области — заместителем председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике.

Через год стал победителем выборов в Госдуму РФ, набрав около 35,5% голосов. В тот период он заработал 52,8 миллионов рублей, за что его стали считать самым богатым депутатом от Новосибирской области.

Будучи депутатом Госдумы седьмого созыва Максим Кудрявцев выступил соавтором 45 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Он также имеет множество наград, включая почетную грамоту ОАО «Связьинвест» в 2005 году и благодарность президента РФ в 2012 году.



Игорь Украинцев родился в Новосибирске, окончил архитектурно-строительный университет, факультет инженерно-экологический. Карьеру начал в Сибтепломонтаже помощником мастера, затем работал в Сибирском транспортном телевидении инженером ПТО.

В 2017 году возглавил общественный клуб, сосредоточенный на вопросах развития микрорайона «Стрижи». В 2018 году создал волонтерский отряд «Зеленая дружина», деятельность которого сконцентрирована на борьбе за чистоту в городе, озеленении, помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, экологическом просвещении, пропаганде здорового образа жизни. Через год возглавил Новосибирское отделение Российской экологической партии «Зеленые». В 2020 году занял пост директора по развитию социальных проектов ГК «Стрижи».

Напомним, в самом начале изначально 21 кандидат подал заявку на участие в выборах. За несколько дней до отбора кандидатов горсоветом, четверо человек отозвали заявку. Как писал BFM-Новосибирск, конкурс состоит из двух этапов и оба пройдут сегодня, 4 апреля – тестирование и собеседование.

Первый начался утром около 09:00. У всех кандидатов забрали телефоны, чтобы они не списывали. За всем процессом следили камеры видеонаблюдения.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов сообщил, что Кудрявцев и Украинцев спешно справились с задачей — необходимо было набрать минимум 2,6 балла по 5-балльной системе. У Украинцева — 2,89 балла, а у Максима Кудрявцева — 4,48 балла.