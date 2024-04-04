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общество

Фотоловушки для нарушителей ПДД установили еще на 4 перекрестках Новосибирска

Фото: Центр организации дорожного движения Новосибирской области

В Новосибирске установили еще четыре дорожных комплекса фотовидеофиксации.

Камеры разместили на перекрестках улиц Лазурной и Волочаевской, Гоголя — Селезнева, Писарева — Советской и Железнодорожная, 15, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

На днях специалисты приняли комплексы на перекрестках улиц Карла Маркса — Новогодняя — Покрышкина — Сибиряков-Гвардейцев, Дуси Ковальчук — Дачная, Тюленина — Гребенщикова.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске на площади Труда образовалась трехкилометровая пробка из-за ДТП.

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Галина Чебыкина
Журналист

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