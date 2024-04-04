Губернатор Новосибирской области предложил увеличить число гостиниц в регионе

Андрей Травников заявил об увеличении числа гостиниц в Новосибирской области.

Во время своего выступления на Форуме сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы» губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что для региона очень важно привлекать как можно больше туристов в область.

Он также подчеркнул, что сейчас уже активно растет поток как российских, так и иностранных туристов, из-за чего нужно увеличить количество гостиниц по Новосибирской области.

“Если несколько лет назад мы уверенно считали, что у нас достаточно номеров в гостиницах, то сегодня осознаем, что это далеко не так. Теперь нам предстоит реализовывать новые проекты», — добавил Андрей Травников.

Напомним, что губернатор НСО поблагодарил врача московского госпиталя за лечение бойцов СВО.