Из пожара в многоэтажке Новосибирска спасли 7 человек

3 апреля произошел пожар в жилом 18-этажном доме Новосибирска, помощь спасателей потребовалась семерым жильцам.

Горела квартира на седьмом этаже дома, расположенного на улице Военной. Пожарные приехали в течение пяти минут после вызова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. В подъезде было сильное задымление.

Через 45 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. Огонь повредил мебель и личные вещи проживающих в квартире людей. На момент пожара хозяев дома не было.

Сотрудники МЧС вывели на улицу из соседних квартир семерых человек, троих из них — при помощи спасательных устройств. Еще 28 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших и жертв нет.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске за неделю в пожарах погибли два человека.