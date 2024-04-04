Из-за паводка в НСО ввели реверсивное движение

На трассе установили временные дорожные знаки.

На участке трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар введено реверсивное движение из-за весеннего паводка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ТУАД.

Ограничения на фоне подъема уровня воды действуют на 248-м километре дороги на территории Кочковского района. В ведомстве отметили, что сегодня на этом участке зафиксирован многометровый перелив талых вод через проезжую часть.

Для обеспечения безопасности установлены временные дорожные знаки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области автобус с детьми заглох на железнодорожном переезде.