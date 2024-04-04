В Новосибирской области автобус с детьми заглох на железнодорожном переезде

В итоге происшествия никто не пострадал.

В Новосибирской области на железнодорожном переезде по маршруту «Чаны — Погорелка» произошел инцидент с автобусом, в котором находились восемь пассажиров, в том числе шесть детей. Во время движения автобус заглох, оказавшись на переезде. Это создало риск столкновения с поездом.

Водитель не смог самостоятельно сдвинуть автобус с переезда. Однако благодаря оперативной реакции сотрудников ГИБДД, которые проезжали мимо места происшествия, удалось предотвратить аварию. Водитель высадил пассажиров и активировал аварийную сигнализацию.

Представитель МВД Ирина Волк отметила, что полицейские с помощью очевидцев вручную отодвинули автобус с переезда на безопасное расстояние. В результате этого происшествия никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске маршрут троллейбуса №36 изменили на полторы недели.