В Новосибирской области автобус с детьми заглох на железнодорожном переезде

В итоге происшествия никто не пострадал.
В Новосибирской области на железнодорожном переезде по маршруту «Чаны — Погорелка» произошел инцидент с автобусом, в котором находились восемь пассажиров, в том числе шесть детей. Во время движения автобус заглох, оказавшись на переезде. Это создало риск столкновения с поездом.
Водитель не смог самостоятельно сдвинуть автобус с переезда. Однако благодаря оперативной реакции сотрудников ГИБДД, которые проезжали мимо места происшествия, удалось предотвратить аварию. Водитель высадил пассажиров и активировал аварийную сигнализацию.
Представитель МВД Ирина Волк отметила, что полицейские с помощью очевидцев вручную отодвинули автобус с переезда на безопасное расстояние. В результате этого происшествия никто не пострадал.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске маршрут троллейбуса №36 изменили на полторы недели.