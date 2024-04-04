В Новосибирске маршрут троллейбуса №36 изменили на полторы недели

Ограничение продлится с 5 по 16 апреля.

Мэрия Новосибирска объявила о временном изменении маршрута троллейбуса №36 из-за сужения проезжей части на Фрунзе у дома №4 на 3,5 метра.

Транспорт будет двигаться по прежней схеме в прямом направлении. Изменения коснутся обратного маршрута.

Для объезда зоны работ на проспекте Димитрова, улице Нарымской, улице Челюскинцев, по Красному проспекту, улице Фрунзе будет использоваться действующая схема движения троллейбуса.

Эти ограничения будут действовать с 5 по 16 апреля в связи с проведением ремонта теплотрассы ООО "НТСК".

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском закрыт проезд через Базово из-за паводка.