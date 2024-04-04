Под Новосибирском закрыт проезд через Базово из-за паводка

Уложенная насыпь не справляется с потоком воды.

В связи с весенним паводком в Новосибирской области временно закрыто движение транспорта через поселок Базово в Чулымском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

Причиной закрытия стало затопление дороги рекой Карасук. Установленная насыпь не справляется с высоким уровнем воды. Глубина затопления временного моста достигает 10 сантиметров.

Водителей просят использовать альтернативные маршруты. Один из них включает проезд по дорогам «103 км к-17р — Петровский — Большеникольское — Чулым», а другой — по маршруту «203 км к-17р — Каргат».

Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчине из Новосибирска дали срок за гибель 8-летней девочки в аварии в Барнауле.