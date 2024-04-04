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общество

Мужчине из Новосибирска дали срок за гибель 8-летней девочки в аварии в Барнауле

Фото: Сиб.фм

Известно, что виновный страдает наркоманией.

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор жителю Новосибирска, который на автомобиле Toyota Corolla насмерть сбил 8-летнюю девочку в ноябре 2023 года на улице Аванесова.

Мужчину задержали и предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3. ст. 264 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет колонии общего режима. Также он лишен права работать в сфере такси на период после освобождения, а для семьи погибшей девочки взыскали 3 миллиона рублей компенсации.

Прокуратура также добилась лишения водительских прав у осужденного из-за установленной экспертами наркомании.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье убийство после исчезновения 17-летнего подростка.

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Игорь Кириченко
Журналист

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