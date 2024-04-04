Кремль отреагировал на заявление о новой мобилизации в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского президента о предполагаемой новой волне мобилизации в России.

Песков отметил, что все утверждения Владимира Зеленского на этот счет являются неправдой.

«Это неправда», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста ТАСС.

Напомним, что на пресс-конференции в Киеве с участием главы Финляндии Александром Стуббом Зеленский заявил о планируемой мобилизации в России до первого июня 2024. Он заявил, что Россия хочет мобилизовать 300 тысяч человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что президент РФ Путин высказался о миграционной политике в стране.