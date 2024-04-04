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проиcшествия

Москвичей пугает скопление мигрантов в одном общежитии

Фото: Сиб.фм

Жители Москвы всерьез обеспокоились своей безопасностью из-за наличия большого количества иностранцев в одном общежитии.

«Поступило обращение о том, что в городе Москве местные жители опасаются за свою безопасность и за своих детей, поскольку в одном из расположенных поблизости общежитий скапливается большое количество мигрантов. Также отмечается, что иностранные граждане в вечернее время осуществляют незаконную торговлю на улице», — сообщили в информационном центре СК России.

Начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ее ходе и результатах.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске проклинавшего русских мигранта-мясника изолировали от общества.

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Галина Чебыкина
Журналист

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