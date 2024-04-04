Новосибирск стал финалистом в номинациях Первой Всероссийской премии "Парки России"

Новосибирск получил дипломы на Международном парковом форуме стран БРИКС.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Telegram-канале сообщила о том, что на Международном парковом форуме стран БРИКС подвели итоги Первой Всероссийской премии "Парки России".

Таким образом, новосибирский парк “Арена” стал финалистом в номинации “Парк года крупнейших городов”, в номинации “Зоопарк года” стал “Зоологический парк имени Р.А. Шило” и за серию экологических акций с волонтерами 2023 года Новосибирск получил диплом в номинации “Экоакция”.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в топ-8 удивительных мостов России попал Бугринский мост Новосибирска.