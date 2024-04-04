Новосибирский комик Зоя Яровицына поделилась своими воспоминаниями о родном городе

Стендап-комик и звезда ТНТ Зоя Яровицына вернулась в Новосибирск, чтобы принять участие в новом шоу "Откуда ты?" Игоря Джабраилова.

В ходе программы Зоя поделилась своими воспоминаниями о родном городе, посетила свою школу и встретилась с друзьями.

Сюрпризом для Яровицыной стал приезд друга-одноклассника из Владивостока. Ведущий Игорь Джабраилов организовал для них встречу во дворе дома, где Зоя начинала свою карьеру комика.

Кроме того, Зоя посетила волонтеров, прогулялась по знаковым местам города и поделилась личными историями из Новосибирска. В ходе интервью она отметила, что любит свой город, хотя заметила изменения за годы отсутствия, такие как улучшение дорог.

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