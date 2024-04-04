Обвинения УФАС в картельном сговоре прокомментировали власти Новосибирска

В мэрии Новосибирска ответили на обвинения УФАС в нарушении антимонопольного законодательства.

В УФАС заявляли, что администрация города нарушила закон тем, что предоставляла МП «МЕТРО МиРу» субсидии и контракты, которые подлежит распределять через конкурс.

«Установлено, что коммерческая структура МП «Метро МиР» была наделена полномочиями органа власти, выступая в роли государственного (муниципального) заказчика торгов по созданию, размещению и обустройству объектов транспортной инфраструктуры города, а также поддержанию их в надлежащем состоянии», — говорится в сообщении, при этом «Метро МиР» одновременно являлось и хозяйствующим субъектом», — говорится в сообщении пресс-службы управления федеральной антимонопольной службы.

Представители власти прокомментировали обвинения РБК Новосибирск. Они отметили, что департамент транспорта предоставлял предприятию субсидии в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

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