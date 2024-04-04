Под Новосибирском в поселке Садовый затопило дороги - видео

По словам очевидцев, вода идет из центральной ливневки.
В Новосибирской области в поселке Садовый дороги затопило водой. Об этом редакции Сиб.фм сообщили жители населенного пункта.
«Вода из центральной ливневки по проспекту верхом пошла по нашей улице», — говорит один из очевидцев.
Жители поселка уже обратились в специальные службы.
«Тот человек, который отвечает за дороги, обещал заехать и посмотреть. Объясняет, что зауженные дороги», — рассказал второй очевидец.
В распоряжении Сиб.фм также появилось видео затопленных дорога поселка Садовый.
Ранее мы писали, что в Новосибирске люди жалуются на свалку, устроенную мигрантами.