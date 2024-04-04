В Новосибирске люди жалуются на свалку, устроенную мигрантами

В Новосибирске местные жители выразили недовольство из-за стихийной свалки, образовавшейся возле овощного павильона на улице Планировочной.

По информации пресс-службы Следственного комитета России (СКР), мусор и испорченные продукты скопились на территории, не предназначенной для таких целей. Жильцы близлежащих домов обратились в администрацию с просьбой решить эту проблему. Однако действий по устранению свалки не было предпринято.

В связи с этим в региональном Следственном комитете начата процессуальная проверка. Главе СКР России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о промежуточных результатах проверки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что океанолог Мухаметов объяснил, как вести себя при встрече с акулой на море.