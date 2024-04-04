Расписание 12 пригородных поездов временно изменится в Новосибирской области

В Новосибирской области временно меняется расписание 12 пригородных поездов.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, с 15 апреля текущего года в Новосибирской области временно изменится расписание 12 пригородных поездов. Это связано с проведением капитального ремонта пути.

В мобильном приложении «Экспресс-пригород», а также в социальной сети “ВКонтакте” в группе перевозчика можно найти дополнительную информацию и измененное расписание.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский аэропорт Толмачево переходит на летнее расписание.