Россияне опять активно обсуждают возможность повторной мобилизации

Несмотря на официальные опровержения второй волны мобилизации, россиян продолжает беспокоить эта тема — кто распространяет слухи и насколько реальна вероятность их подтверждения?

В марте на просторах Интернета появился приказ о начале второй волны мобилизации, подписанный якобы министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В документе говорилось о том, что резервистов призовут на СВО после президентских выборов. Приказ оказался фейковым.

Разговоры о повторной мобилизации ведутся со времен первой волны. Не раз представители власти говорили о том, что необходимости в этом нет — в зону спецоперации достаточно бойцов, ряды Вооруженных Сил РФ продолжают пополняться контрактниками и добровольцами. Но после мартовского вброса чиновникам пришлось повторить свое заявление — мобилизации не ожидается.

Полной глупостью Шойгу назвал появляющаяся в Сети информацию о том, что дополнительные силы из числа резервистов могут понадобиться для создания санитарной зоны для защиты российских регионов от обстрелов.

Эксперты считают, что липовые документы в Интернет публикуются с подачи Запада, которому выгодны фейки, нервирующие россиян.

Ранее мы рассказывали, что российские бойцы специальной военной операции добиваются очередных успехов, оставляя противника без солдат и техники, в том числе импортной.