Россияне стали отказываться от автомобилей из-за высоких цен

Российский автомобильный рынок выходит из периода снижения, вызванного уходом западных производителей в 2022–23 годах. Однако цены на автомобили значительно выросли. Об этом сообщил автоэксперт Андрей Ломанов в интервью kp.ru.

Ломанов отметил, что сравнивать показатели марта прошлого года с текущими не совсем корректно, так как ситуация на рынке быстро меняется. Он уточнил, что помимо увеличения продаж автомобилей, произведённых в Китае, есть и негативные моменты.

По словам эксперта, рост цен на автомобили до астрономических уровней связан с дефицитом на рынке и увеличением стоимости ввозимых автомобилей из стран ЕАЭС. Это привело к тому, что многие граждане стали приобретать автомобили ранее, чтобы избежать дополнительных платежей.

Однако, несмотря на увеличение продаж, динамичного роста рынка пока не наблюдается. Многие жители крупных городов предпочитают использовать такси или каршеринг, отказываясь от собственного автотранспорта.

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