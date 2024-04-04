Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции — что известно на утро 4 апреля — в материале Сиб.фм.

На Купянском направлении авиация и артиллерия «Западной» группировки войск поразили подразделения противника в районах Синьковки и Артемовска. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, две боевые бронемашины, два авто и гаубица.

На Красно-Лиманском направлении штурмовики группировки войск «Центр» поразили солдат и технику ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва. Уничтожено до 50 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск и авиация ликвидировали до 285 военных противника, среди которых были наемники, танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одну боевую бронированную машину, восемь авто, два пикапа, РСЗО «Град», четыре гаубицы и два склада боеприпасов.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск «Восток» поразили бойцов ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар. Общие потери противника за сутки составили до 45 человек, два пикапа, гаубица, самоходная польская артиллерийская установка «Krab».

На Херсонском направлении уничтожено до десяти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица «Акация».

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