Стало известно, кто займет пустующие площади ИКЕА в Новосибирске

Маркетплейс "Мегамаркет" подписал договор аренды сети торговых центров "МЕГА".

Маркетплейс занял освобожденные площади ИКЕА в 14 городах России, включая Новосибирск. Общая площадь составляет 400 743 квадратных метров и распределена по 11 регионам страны.

Группа Газпромбанк стала владельцем сети торговых центров "МЕГА" площадью 2,3 миллиона квадратных метров, приобретенных у Ingka Centres в сентябре 2023 года.

Первоочередной запуск планируется в Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также в двух объектах в Москве — "Теплый стан" и "Белая дача", после чего будут последовательно запускаться другие города и объекты, включая Самару, Омск, Нижний Новгород, Уфу, Санкт-Петербург («Парнас»), Казань, Екатеринбург, Химки и Санкт-Петербург («Дыбенко»).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на покупку квартир для детей-сирот направили 1,5 млрд рублей.