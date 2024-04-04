Суд оставил в СИЗО полицейского из Новосибирска, который угрожал следователю

Новосибирский областной суд подтвердил решение оставить полицейского Максима Вавилова в СИЗО.

Его адвокат запросил изменение меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд отклонил данную апелляцию.

Ранее суд продлил срок содержания под стражей до 23 мая текущего года. Вавилова обвиняют в воспрепятствовании расследования по уголовному делу, связанному с угрозами следователю.

Ранее Сиб.фм сообщал, что обвинения УФАС в картельном сговоре прокомментировали власти Новосибирска.