Токсиколог Кутушов рассказал о пользе березового сока для мужского либидо

По словам специалиста, в этом соке содержится много полезных веществ, которые нормализуют выработку тестостерона.

Кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о влиянии березового сока на мужское либидо. По его словам, напиток богат множеством витаминов и минералов, поэтому положительно сказывается на выработке тестостерона. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на «Радио 1».

«Регулярное употребление этого напитка нормализует выработку тестостерона, повышает либидо и прекрасно улучшает активность семенников» —подчеркнул медик.

Кроме того, Кутушов обратил внимание на то, что сок обладает мочегонным и детоксикационным эффектом. Таким образом, он выводит из организма токсины и избыточные соли.

Напомним, токсиколог Кутушов дал рекомендации по питанию при гастрите.