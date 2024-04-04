Цена на сливочное масло в Новосибирске оказалась одной из самых высокий в Сибири

Цена на сливочное масло в Новосибирской области попала в топ самых высоких по Сибири.

В Сибири стоимость этого продукта выросла за год на 8,6 % и достигла средней отметки по федеральному округу 847,2 рубля за килограмм. Средний ценник в стране составил 886,6 рубля.

Самое дорогое в Сибири сливочное масло можно купить в Иркутской области ‒ 989,8 рубля за килограмм. Новосибирская область расположилась на пятом месте в рейтинге цен — 900,4 рубля за килограмм, сообщает «ФедералПресс». После Иркутска в списке идут Тыва, Хакасия и Красноярский край.

В Омской области масло оказалось самым доступным — всего 702,6 рубля за килограмм, а в самом Омске — 693,5 рубля за килограмм.

Ранее мы рассказывали, что новый молокозавод мощностью 40 тонн в сутки открыли в Новосибирской области.