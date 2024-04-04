В Бердске Новосибирской области мужчину заподозрили в обстреле мусоровоза

Мужчина из Новосибирской области подозревается в обстреле мусоровоза.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, жителя Бердска Новосибирской области задержали за подозрение в обстреле по мусоровозу.

По предварительным данным, в период с лета 2023 года по весну 2024 год 33-летний мужчина стрелял из пневматического оружия по КАМАЗу в Бердске.

Сейчас мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье “хулиганство". В ходе обыска у него изъяли две пневматические винтовки, 11 сотовых телефонов, 4 ноутбука, сигнальный пистолет.

Напомним, что в Бердске Новосибирской области был замечен расстрелянный мусоровоз.