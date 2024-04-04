сегодня
04 апреля, 05:48
пробки
0/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.38 | eur 99.42
сегодня
04 апреля, 05:48
пробки
0/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.38 | eur 99.42
сегодня 04:00
проиcшествия

В доме Новосибирска взорвался газ

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Днем в частном доме на территории Коченевского района Новосибирской области произошел взрыв газа.

Как пишет VN.ru, в результате взрыва в постройке была разрушена веранда. Среди людей пострадавших нет, возгорания после ЧП не произошло.

Ранее мы рассказывали, как в одном из банков Новосибирска мужчина устроил взрыв — использовал он петарду. Как сказал силовикам задержанный, он думал, что помогает полиции. Так, ему позвонили якобы представители службы безопасности и попросили посодействовать в поимке мошенников, которые, по их словам, прятались в подвале кредитно-финансового учреждения. Именно взрыв должен был их выманить. За работу мужчине обещали премию и орден.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в