В Новосибирске авария и ремонт спровоцировали серьезные пробки

На улице Восход в Новосибирске вечером 3 апреля автомобилисты «застряли» в пробке из-за аварии и продолжающихся работ на Октябрьском мосту.

Ремонт на мосту идет с 7 марта, и уже с того дня автомобилисты жаловались на неудобства. Тогда временно исполняющий обязанности главы города Олег Клемешов отчитал подрядчика за медлительность, работы обещали вести быстрее.

Днем 3 апреля въезде на мост произошла авария, буквально парализовавшая две полосы движения, один путь остался свободен в сторону левого берега.

По данным Telegram-канала АСТ-54 Black, столкнулись автомобили Toyota Prius с прицепом и Exeed.

Ранее мы рассказывали, что на Димитровском мосту в Новосибирске ограничат скорость.