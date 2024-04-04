В Новосибирске начался суд над экс-директором театра «Красный факел»

В Новосибирске проходит суд над Александром Кулябиным.

По данным пресс-службы Железнодорожного районного суда Новосибирска, 4 апреля проходит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина.

Уточняется, что экс-директору предъявлено обвинение по двум статьям: «Превышение должностных полномочий» и «Присвоение или растрата» за то, что в 2014 году он назначил своего сына на должность главного режиссера театра без согласования и выплачивал ему надбавку в размере 88,6 тысяч рублей. Таким образом, за четыре года сыну было выплачено 5 242 934,69 рублей.

Также установлено, что в 2017 году Кулябин должен был вернуть в областной бюджет 1 865 964,99 рублей, из которых 1 730 358 он должен был вернуть за свой счет, однако, деньги были перечислены в областной бюджет с лицевого счёта ГАУ НСО НГАДТ «Красный Факел».

Напомним, что в Новосибирске директора СШОР по водным видам спорта Оленикова отправили в СИЗО.