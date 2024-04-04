В Новосибирске начнут ремонтировать улицу Мира в 2024 году

Ремонт проведут впервые за 20 лет.

В 2024 году в Новосибирске начнется капитальный ремонт улицы Мира. Он будет проходить в два этапа — в 2024 и 2025 году.

На ремонтные работы в текущем году направили 290 миллионов рублей.

Так, подрядчику необходимо будет обновить дорогу от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе.

В обязанности подрядчика войдет укладка нового выравнивающего слоя асфальта, замена бордюров на тротуарах, ремонт трамвайных путей.

В апреле 2024 года планируют объявить тендер на выполнение ремонтных работ. Об этом сообщили «АиФ-Новосибирск» в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Ранее сообщалось, что новосибирцы пожаловались на плохое состояние улицы Мира.