В Новосибирске оштрафовали женщину, которая разлила зеленку на бюллетени

Сегодня, 4 апреля, мировым судьей 1-го судебного участка Первомайского судебного района города Новосибирска было рассмотрено дело об административном правонарушении.

Женщина из Новосибирска вмешалась в работу избирательной комиссии во время выборов президента России. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции Новосибирской области.

Гражданка Екатерина Б. разлила раствор зеленки на документы избирательной комиссии в помещении избирательного участка № 1903. В результате этого было испорчено несколько бюллетеней и списков избирателей.

Женщина признала свою вину в совершении правонарушения и объяснила, что поступила по просьбе незнакомого мужчины, который позвонил ей.

Мировым судьей было вынесено постановление о признании Екатерины Б. виновной и наложении на нее административного штрафа в размере 4000 рублей. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток.

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