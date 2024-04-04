В Новосибирске отправили в колонию кассиршу, которая встречается с подростком

В Новосибирске 19-летняя кассирша супермаркета была приговорена к восемнадцати месяцам лишения свободы в колонии-поселении по статье "Развратные действия" Уголовного кодекса РФ.

По данным суда, она поддерживала романтические отношения с 14-летним школьником, что вызвало обеспокоенность его матери, в результате чего было подано заявление в полицию.

По рассказу кассирши, парень в начале отношений ей показался старше.

«А уже потом я узнала, что ему всего 14, он окончил семь классов, оставался на второй год. Хотя, говорю, казался старше. Цветы дарил, до дома провожал. По поводу возраста потом успокаивал меня, говорил, как только ему исполнится 16, мы поженимся», — рассказала обвиняемая

Она также утверждает, что её отношения с парнем не пострадают от приговора. Она планирует подать кассационную жалобу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали 18 мигрантов в ходе рейда.