В Новосибирске задержали 18 мигрантов в ходе рейда

Сотрудники МВД вместе с представителями УФСБ провели рейды в общественных местах Дзержинского и Октябрьского районов Новосибирска.

В результате операции были задержаны 18 мигрантов, подозреваемых в нарушении миграционного законодательства.

По информации МВД, в настоящее время в отношении шестерых задержанных составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ". Все задержанные находятся в спецприемнике для иностранцев.

По словам правоохранительных органов, всех лиц, находящихся в РФ незаконно, выдворят из страны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске правоохранители раскрыли схему незаконной легализации мигрантов.