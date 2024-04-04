В Новосибирске полсотни иностранцев оккупировали психбольницу

Новосибирскую психиатрическую больницу оккупировали иностранцы.

С 1 апреля 2024 года вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения". Теперь для получения новых прав всем иностранцам нужно пройти классическую медкомиссию, после чего обратиться в подразделения ГИБДД.

В результате чего, 3 апреля толпа иностранных граждан нарушила порядок в психиатрической больнице по адресу улица Владимировская в Новосибирске — почти сотня граждан решили за один день пройти медкомиссию и образовали огромные очереди к психиатру.

Для урегулирования ситуации на охраняемый объект оперативным дежурным ГВАРДИИ были направлены сразу два экипажа ГБР, которые попытались урегулировать ситуацию — они получили в регистратуре список лиц, которые предварительно были записаны на прием, а тех, кто ломился вне очереди, гвардейцы выпроводили на улицу, объяснив им существующий порядок записи к врачу по телефону или через сайт Госуслуг.

Таким образом, из 60 присутствовавших в больнице посетителей на улицу были выведены около 40 человек. К действиям охранников иностранные граждане отнеслись с пониманием, поэтому сопротивления никто из них не оказывал.

Напомним, что в Новосибирской области за неделю мигранты 263 раза нарушили закон.