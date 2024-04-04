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вчера 23:00
общество

В Новосибирске средняя зарплата водителей троллейбусов составляет 118 тысяч рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске водитель троллейбуса получает более 100 тысяч рублей в месяц.

По данным пресс-службы мэрии, средний доход работников общественного транспорта составил:

1. 84,3 тысяч рублей для водителей городских автобусных маршрутов за 2023 год;

2. 118 тысяч рублей для водителей троллейбусов;

3. 96 тысяч рублей для водителей трамваев.

Высокая зарплата водителей троллейбусов объясняется часовой ставкой по тарифу, районным коэффициентом и различными доплатами, такими как ежемесячная премия, доплата за класс водителя, сверхурочные и компенсации за работу в тяжелых и вредных условиях. Однако отмечается дефицит водителей в данной сфере.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске маршрут троллейбуса №36 изменили на полторы недели.

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Игорь Кириченко
Журналист

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