В Новосибирске средняя зарплата водителей троллейбусов составляет 118 тысяч рублей

В Новосибирске водитель троллейбуса получает более 100 тысяч рублей в месяц.

По данным пресс-службы мэрии, средний доход работников общественного транспорта составил:

1. 84,3 тысяч рублей для водителей городских автобусных маршрутов за 2023 год;

2. 118 тысяч рублей для водителей троллейбусов;

3. 96 тысяч рублей для водителей трамваев.

Высокая зарплата водителей троллейбусов объясняется часовой ставкой по тарифу, районным коэффициентом и различными доплатами, такими как ежемесячная премия, доплата за класс водителя, сверхурочные и компенсации за работу в тяжелых и вредных условиях. Однако отмечается дефицит водителей в данной сфере.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске маршрут троллейбуса №36 изменили на полторы недели.