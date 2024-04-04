В Новосибирске стали известны подробности гибели 10-классика

В Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС обнаружили тело 17-летнего подростка под окнами 25-этажного дома.

Информация о происшествии появилась 2 апреля. В начале в социальных сетях утверждалось, что юноша совершил самоубийство из-за проблем в отношениях с девушкой. Однако друзья погибшего сомневаются. Они говорят, что он был жизнерадостным.

Один из его друзей сообщил редакции Сиб.фм, что Александр был в отношениях с девушкой, но держал этот факт в тайне от окружающих. Он также подчеркнул, что многие считают, что причина трагедии может быть связана из-за его отношений с школьным психологом. Известно, что они общались и даже проводили время вместе вне учебного заведения.

Друзья также отметили, что у подростка было много увлечений. Он хотел стать музыкантом. Они утверждают, что парень не демонстрировал никаких признаков депрессии или суицидальных намерений.

Правоохранительные органы начали расследование происшествия. По словам знакомой Александра, он оставил предсмертную записку, но ее содержание пока не разглашается. Парня планируют похоронить в ближайшее время.

Ранее Сиб.фм сообщал, что рабочего насмерть придавило лотком экскаватора в траншее в Новосибирске.