В Новосибирске вместо арестованного ЗИЛа с палёным бензином приехал новый

На улице Спортивной в Новосибирске вновь заметили ЗИЛ с надписью «огнеопасно». Буквально вчера машину с нелегальным бензином изъяли, но место уже не пустует. Как рассказывают очевидцы, такая ситуация повторяется уже несколько раз.

За нелегальные ЗИЛы новосибирские власти взялись после того, как их показали в расследовании Эдуарда Петрова на всю Россию. Однако ситуация каждый раз повторялась вновь и вновь. 27 февраля грузовой автомобиль муниципальные службы увезли на штрафстоянку. Однако уже через пару дней на месте стоял другой грузовик.

«Там постоянно стоят две машины, когда одну эвакуируют, то приезжает другая. Раз в квартал или полгода её эвакуируют, — рассказал Сиб.фм председатель Совета микрорайона «Чистая Слобода» Игорь.

— Было и так, что на месте прямо переливали топливо из одного бензовоза в другой. У нас тут и автомобилисты за бензином часто подъезжают».

Как рассказывают наблюдательные очевидцы, один из автомобилей стоял неподалёку спортивного центра «Заря», другой был замечен на улице Дюканова. Они были только окрашены в разные цвета.

В начале этой недели один из грузовиков вновь увезли на спецстоянку, однако вновь не прошло и суток.

«Стоит на месте машина с другим номером. Я это называю сменой караула. Жёлтый арестовывают – приходит белый. Машины вообще три,

- рассказал последние новости Игорь. – Вчера была машина, обычно они после обеда появляются. Пока ещё нет. Всё это длится уже по несколько лет».

Как объясняет общественник, грузовик с нелегальным топливом появился по той причине, что по близости нет санкционированной заправки. До ближайшей АЗС — километров шесть.

Напомним, местные жители опасаются, что прогремит взрыв, подобный тому, что произошёл на улице Никитина.