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проиcшествия

В Новосибирской области пропал 32-летний мужчина в кожаной куртке

Фото: «ЛизаАлерт»

Он пропал 30 марта.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» появилась информация о том, что Тогучине Новосибирской области пропал 32-летний Сергей Юшинов.

С 30 марта 2024 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: кожаная коричневая куртка, серая спортивная кофта, черные спортивные штаны, синие кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, что в Пермском крае пропал 52-летний мужчина, который может находиться на территории Новосибирской области.

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Нина Раневская
Журналист

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