Ветеринар Середа напомнил о важном правиле для владельцев собак с наступлением весны

По словам специалиста, с приходом весна важно поставить своему питомцу прививку от бешенства.

Заслуженный ветеринарный врач РФ Сергей Середа рассказал в беседе с Pravda.Ru о важном правиле для всех владельцев собак с наступлением весны. По словам специалиста, с приходом тепла важно поставить своему питомцу прививку от бешенства.

«Во-первых, весной и ближе к лету начинается массовый выезд на дачи. Поэтому первую вакцинацию, которую должны сделать, это должна быть вакцинация против бешенства. Это самая главная вакцинация, потому что им болеют и люди, и животные. И это заболевание смертельное», — предупредил эксперт.

Ветеринар также напомнил, что не стоит забывать и об основном комплексе вакцин от других заболеваний.

Напомним, таблетками и каплями рекомендует ветеринар новосибирцам защищать собак от клещей.