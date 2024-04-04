Женщина из Северной Осетии разгромила могилы бойцов СВО

Жительницу Северной Осетии обвинили в разрушении могил бойцов специальной военной операции.

По информации пресс-службы регионального главы Следственного комитета, инцидент произошел на кладбище, где женщина, будучи в состоянии опьянения, разбросала венки и вазы с цветами на Аллее героев.

Следствие квалифицировало ее действия как осквернение мест захоронения, что является нарушением части 1 статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ветеран Афганистана без документов обратился за помощью к Владимиру Путину.