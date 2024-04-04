Жительница Читы добилась компенсации за затопление квартиры из-за ремонта крыши

Установлено, что за время ремонта крыши квартиру женщину неоднократно затапливало осадками.

Жительницы Читы отсудила у фонда капремонта Забайкальского края 350 тысяч рублей за затопленную квартиру при ремонте крыши. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

Установлено, что за время ремонта крыши квартиру женщину неоднократно затапливало осадками. В связи с чем в квартире начала отставать плитка на потолке, на ней появились разводы желтого цвета, а также пошел грибок. Тоже самое произошло и с обоями. Вдобавок вздулся пол, под ним появился грибок. Общая площадь повреждений составила 8 квадратных метров. С каждым годом ситуация только ухудшалась. По данным оценки на 2023 год на ремонт потребуется 349 787,53 рублей.

Суд первой инстанции удовлетворил требования женщины, с этим решением согласилась и судебная коллегия по гражданским делам.

Напомним, юрист рассказала, как получить компенсацию, если затопили соседи.