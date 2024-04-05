112: «голоса в голове» отправили мужчину зарезать губернатора Мурманской области

Личность напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса установлена — это 42-летний Александр Быданов.

«Напавшего на губернатора Чибиса зовут Александр Быданов, ему 42 года. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове. При задержании росгвардейцы ранили Быданова в ногу», — сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на своего источника.

Напомним, происшествие случилось 4 апреля на выходе из ДК «Строитель» в Апатитах, где прошла встреча главы региона с населением. На губернатора напал незнакомец и ударил ножом в живот.

Чибис дошел до авто самостоятельно, его отвезли в Апатитско-Кировскую больницу, где сейчас оперируют.